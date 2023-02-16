曾獲奧斯卡、葛萊美獎、金球獎等多項大獎的迪士尼動畫《魔法滿屋》，去年推出電影音樂劇版，今年又將有動畫交響音樂會版，3月全球首演在台灣，屆時將有原聲帶樂手和拉丁樂對、交響樂團合作，還有特邀歌手現唱，將帶給觀眾動畫音樂饗宴。

《魔法滿屋》描述擁有神秘天賦的馬瑞格一家，在家庭衝突及逐漸失去魔法之中，相互理解、重新凝聚家庭力量，並實現自我價值的感人旅程。

充滿拉丁風情的電影歌曲，由曾獲奧斯卡獎的當紅作曲家 林·曼努爾·米蘭達（Lin-Manuel Miranda）操刀，他與製作團隊深入哥倫比亞考察後，譜寫出多首英文及西班牙文歌曲，其中他譽為全片之源、幫助主角重新尋回家庭核心價值的〈Dos Oruguitas〉，入圍奧斯卡最佳原創音樂、原創歌曲獎。另一首，〈We Don’t Ttalk About Bruno〉則是蟬聯五周告示牌百大榜冠軍，下載及播放量更是超越〈Let It Go〉，成為迪士尼新一代洗腦神曲，米蘭達也藉此曲再獲2023年葛萊美最佳影視媒體歌曲獎。

不僅如此，《魔法滿屋》更奪得今年葛萊美最佳影視媒體原聲帶、最佳影視媒體配樂獎，也使配樂製作人吉曼．佛朗哥（Germaine Franco）成為第一位獲得最佳影視媒體配樂獎的拉丁裔女性。演出將於3月18日在台中國家歌劇院、3月19日在台北國家音樂廳，由指揮家吳曜宇帶領長榮交響樂團演出。