為推動原住民母語傳承，行政院長陳建仁16日出席「世界母語日-原住民族語言發展會議」時表示，原民會今年將新創獎勵計畫，透過全國900間原住民族教會，推動族語的使用和學習，行政院也會提供相關經費和人力，與各界攜手營造族語友善環境。讓台灣成為一個真自由、民主、多元開放的國家。（鄧博仁攝）

為推動原住民母語傳承，行政院長陳建仁（左2）與原民會主委夷將．拔路兒（左1）16日出席「世界母語日-原住民族語言發展會議」並頒獎，陳建仁時表示，原民會今年將新創獎勵計畫，透過全國900間原住民族教會，推動族語的使用和學習，行政院也會提供相關經費和人力，與各界攜手營造族語友善環境。讓台灣成為一個真自由、民主、多元開放的國家。（鄧博仁攝）

為推動原住民母語傳承，行政院長陳建仁今天表示，原民會今年將新創獎勵計畫，透過全國900間原住民族教會，推動族語的使用和學習，行政院也會提供相關經費和人力，與各界攜手營造族語友善環境。讓台灣成為一個真自由、民主、多元開放的國家。

副總統賴清德、行政院長陳建仁、原民會主委夷將．拔路兒、教育部長潘文忠、文化部史部長哲等人，以及直轄市及縣市首長、55個原住民族地區鄉長、族語推廣人員今天共同出席「2023世界母語日－原住民族語言發展會議」。

陳建仁致詞時表示，語言是一個讓族群文化、感情和歷史可以繼續流傳的很重要的一個工具，母語是每個人最初的語言，是族群的共同記憶，一代傳一代，讓文化得以永續，語言如果消失了，文化也就著消失，只有讓各種語言可以普遍來使用，我們的文化才會更加的豐富、更加的多元，更加的活潑。

他說，全世界大概有6000多種的語言，其中有43％屬於瀕臨危險的狀況，平均每兩周就有一種語言會消失，如何讓語言活下來是世界各國共同的課題，2000年聯合國教科文組織就就訂定了「世界母語日」，來提倡母語的復振和保存。

陳建仁指出，台灣從2020年起由原民會每年召開全國性的原住民族語言發展會議，凝聚各界的共識，並且積極推動族語的復振，來表達這些人員和單位的肯定。今天大家齊聚一堂，希望透過這兩天的發展會議，邀請大家集思廣益，讓原住民族語能夠有更好的推廣和傳承的。

今天得獎者年紀最小的只有3歲，最年長的有80歲，大家透過教會、教學、電影戲劇的和繪本、刊物等等不同的形式，來落實推廣族語。陳建仁肯定母語復振和保存的推動者，每個人都有很大的貢獻，一棒接一棒的共同努力，才讓台灣的多元母語文化能夠永續傳承。

他說，蔡總統上任以來，特別重視母語傳承和保存，而且制定很好的法律，保障所有族群語言的平等發展，甚至提高經費，在2019年成立原住民族語言研究的專責單位，針對族語的教學，透過多元管道積極創造語言學習的機會和語言使用的環境，讓年輕人能夠學習自己的母語，並且能夠真正的活用應用來達到傳承的目的。

陳建仁指出，原住民教會與部落有非常緊密的關係，教會經常是傳承族語最好的場域，原民會今年新創獎勵計畫，透過全國900間原住民教會，來推動族語的使用和學習，他承諾，行政院也會提供相關的經費和人力，與各界攜手營造族語友善環境。

他強調，台灣的多元族群文化是最珍貴的資產，因為我們有不同的文化和語言，而且在這一塊土地上我們彼此尊重、彼此相愛，互相照顧，互相提攜，讓台灣成為一個真自由、民主、多元開放的國家。

陳建仁也期許，台灣在原住民族語言的傳承上要不斷的往前邁進，讓族語都能夠健全發展，繼續傳承於各個世代，「世界母語日，我們一起傳承vuvu的話」。