不少女性生產完性致大減，一名男網友表示，妻子去年升格人母後，因生活忙碌變得性致缺缺，終於等到妻子願意「開機」，過程中他的腳竟突然抽筋，只好忍痛做完全程，直呼「人生怎麼這麼難」，事後他將這趣事分享到網路，讓一票網友笑翻。

原PO今（16）日於臉書社團《匿名2公社》指出，妻子去年生完孩子後，變得性致缺缺，他到今年還呈現「被動禁慾」狀態。他說，好不容易等到妻子願意「開機」，但兩人歡愉到一半，他卻突然腳抽筋，礙於太久沒有做愛，他不想就這樣中斷，只好站起來舒緩，調整姿勢減緩抽筋的痛楚，他忍痛做完全程，苦笑說「人生怎麼這麼難」。

原PO的心境曝光2小時，隨即吸引2千多名網友笑噴，「下次開始前拉拉筋再上」、「正所謂『機會是留給準備好的人』」、「是男人就要有忍痛做完責任心啦」、「不行我笑了，下次記得先熱身好嗎」、「謝謝你為我們帶來歡樂」、「你要慶幸至少沒有軟掉」。

也有不少人提醒原PO，妻子生產完要帶小孩又要兼顧工作、家事，較容易疲勞，若願意幫忙分擔，妻子也會提高做愛意願，「去帶小孩、去做家事，成為神隊友，妻子的性致會回來」、「你自己帶小孩，老婆就會有性致了」。