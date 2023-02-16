OPPO台灣總經理劉金表示，2022年OPPO在台灣中高階(500美金以上)成長15%，一直以來，高端旗艦產品扮演整體智慧型手機市場重要的推力，OPPO在這領域也持續關注用戶需求、市場趨勢，故決定選在今年這個時間點在台灣端出摺疊機。該款摺疊機集合不僅結合OPPO的研發心力，在設計上也解決用戶在續航、摺痕的痛點，還有多功能外螢幕，以滿足用戶需求，盼可得到消費者青睞。

由於該款摺疊機在去年12月就已經在大陸推出，根據今日接在台灣的售價，卻是貴出約20%，對此，劉金表示，該款在大陸廣受好評，OPPO的訂價策略是根據各個市場來進行，在台灣也希望透過預購加碼或是服務加碼還吸引消費者，後續OPPO也持續探索每個市場型態的需求。

劉金進一步表示，就高端旗艦產品用戶來說，除重視產品本身外，也很重視服務能力，本次開啟許多高品質服務，包括免費14天用戶體驗，是OPPO在台灣有史以來第一次，本次OPPO砸下的行銷資源也相較以往翻倍；他談到，一個產品要賣好必須具有三大要素，即「產品本身表現力」、「用戶的服務」、「通路合作」等相輔相成。

在處理器方面，OPPO Find N2 Flip搭載採用4奈米先進製程的聯發科(2454)天璣9000+，搭配44W SUPERVOOC超級閃充，號稱是現今小摺疊手機中最強閃充技術，只要57分鐘即可充飽電量至100%。手機的電池續航力方面，OPPO Find N2 Flip提供了4,300mAh大電量。OPPO本次引進了「月曜紫」及「天際黑」兩色，記憶體提供了8GB+256GB。Find N2 Flip在台售價為31990元。

摺痕問題一直是折疊型手機最大的挑戰，OPPO指出， Find N2 Flip水滴型態使螢幕彎摺半徑增大、變形更小、摺痕變淺。相比 Find N摺痕寬度降低約63％，摺疊後可以完美密合，避免灰塵從隙縫中進入，摺疊厚度更小。轉軸使用凸輪及彈簧的獨特設計以實現自由懸停的功能，並且使用特殊工藝減少摩擦光滑度提升75%，確保每次的開合都能順暢並符合人體工學。

就整體智慧型手機是產來說，劉金認為，過去在疫情挑戰下，衝擊消費性電子，但隨著疫情放緩，市場解封，相信只要有好的產品可以滿足用戶的需求，智慧型手機還是一個不錯的市場。