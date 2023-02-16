根據道路交通處罰條例，消防栓旁一律為禁停區，且消防栓與為消防隊員在救援過程中提供滅火用水，對救災相當重要，但近期網路上瘋傳一段影片，一輛銀色轎車因違停在消防栓前，阻礙消防人員救火，消防人員見狀霸氣破窗，直接「貫穿」車輛連接水管，影片曝光後引發熱議，網友紛紛大喊療癒。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文寫下「亂停車的下場」，並附上一段18秒的影片，只見畫面中，周遭疑似發生火災，現場至少出動兩輛消防車，但是一輛銀色轎車卻違停在消防栓前，駕駛也不知去向，消防人員見狀直接破壞該輛轎車後座車窗，「貫穿」車輛連接水管，把握救災時間。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「好療癒」、「療癒，水管品質有點好，沒幫他清洗一下內裝」、「傳說中的『過水』」、「順便洗車」、「這在台灣的話車主會發爆社公審消防員」、「國外的消防員才有如此霸氣的行為」。