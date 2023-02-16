過敏問題讓人頭痛不已，常常一起床就狂打噴嚏、鼻水流不停，還容易皮膚紅腫、搔癢，營養師吳欣陵指出，雖然無法改變過敏基因，但平時只要透過「2不3要」飲食法，避免過敏性食物、發炎食物，並多補充水分、食用抗發炎食材，以及補充好菌，同時改變生活型態，就可以減少過敏發作的頻率，提升身體保護力。

吳欣陵在臉書粉專發文指出，塵蟎、花粉、食物、寵物、空氣懸浮粒子都可能是引起過敏的原因，而且最近天氣變化大，也讓過敏族困擾不已，吳欣陵表示，雖然無法改變過敏的基因，但可以透過飲食控制和改變生活型態來減少過敏發作的頻率，只要避免接觸過敏原，加強免疫，就能提升身體保護力。

●飲食管理

1、避免引發過敏性食物

甲殼類、芒果、花生、牛／羊奶、蛋、堅果、芝麻、麩質、大豆、魚。

2、避免發炎食物

加工食品、油炸類食物、精緻糖類。

3、多補充水分

能促進新陳代謝，幫助身體毒素排出。

4、多選擇抗發炎食材

ω-3的脂肪酸，如堅果、深海魚、酪梨油；維生素Ｃ是天然抗氧化營養素，有抗組織胺的效果；植化素中的花青素，如藍莓；槲皮素，如蘋果、洋蔥。

5、補充好菌

腸道是人體的第二個大腦，又有第一道免疫防線之稱，因為腸道中的有益菌可幫助消化，還能提供腸道細胞的發育，促進免疫機能發展，能減緩過敏與增強免疫力。常見能幫助對抗過敏的菌種包含鼠李糖乳桿菌（Lactobacillus rhamnosus，LGG菌）有助改善異位性皮膚炎；乾酪乳酸菌（Lactobacillus casei，C菌）能延緩過敏；副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei，LP菌）可改善過敏。

●生活型態

1、杜絕塵蟎，定期清洗床單、被子、枕頭套及冷氣濾網。

2、避免與寵物同床睡覺。

3、維持規律運動，增強體力、加速新陳代謝，活化免疫細胞。

4、適時釋放壓力，因為壓力會影響身體荷爾蒙分泌，讓免疫力變差，激發過敏反應。