台南46歲郭姓果農因想多賺點外快，竟動起歪腦筋，在自家香蕉園內改造成大麻農場，種植大麻膏賣給藥腳獲利。高雄警方接獲情資，循線下將日前將郭男以及同夥馬姓、林姓男子逮捕，查獲大麻植株約616株、大麻花毛重192公克、大麻膏毛重203公克，全案依《毒品危害防制條例》，移送法辦。

警方訊後依法將郭男移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

去年12月下旬，三民第一分局偵查隊接獲線報，稱郭男藏身在台南市山上區，私自種植大麻提煉大麻膏獲利，警方立即成立專案小組調查，經多日調查，發現郭男除了會在人煙罕至的夜間時段進出，還以自家香蕉園作掩護，在香蕉園中央一隅空地改造成大麻農場，利用數百的香蕉樹遮蔽大麻農場，借此避免遭到查緝。

台南郭姓果農將自家香蕉園內改裝成大麻農場，在裡面種植高達616株大麻植株。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

經調查下，警方見時機成熟，於1月4日下午5時許展開攻堅，將正在休息的郭男逮捕，並於香蕉園內，查獲大麻植株約616株、大麻花毛重約192公克、大麻膏毛重約203公克、製造器具一批、化學藥劑一批，並在郭男身上，搜到非制式手槍1支、子彈12顆等證物。

警方在郭男身上，搜出非制式手槍、12顆子彈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方隨後在訊問郭男時，得知還有馬姓、林姓男子2名共犯仍在逃，於是再次展開追查，並於2月13、14日查獲馬、林男二名共犯到案，全案依《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

據了解，郭男為果農，常種植香蕉等水果維生，因想多賺點外快，見大麻商機可圖，去年8月間，在外購買大麻種子耕種，警方目前確切掌握有一名藥腳購買，將持續向上溯源毒品來源以及追查藥腳。

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