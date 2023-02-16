中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，16日拜會南投縣政府時，表示指揮中心近期將發布新的防疫政策。（圖／廖志晃攝）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，16日拜會南投縣政府時表示，新冠肺炎防疫管制將會愈來愈寬鬆，但是疫苗是要接種，今年3、4月間每人最少再打1劑；南投縣衛生長陳南松說，25日全縣13鄉鎮市衛生所及5家醫院同步開打。

莊人祥率疾病管制署中區管制中心主任吳智文等人到縣府拜會，包括副縣長王瑞德、衛生局長陳南松、民政處長吳燕玲、社會及勞動處長林志忠等人與會；莊人祥肯定南投縣防疫團隊的付出及努力，並討論提升COVID-19疫苗接種策略。

莊人祥說，中央流行疫情指揮中心最近將推出政策，希望今年3至4月之間，全國每個人最少要打1劑疫苗，沒打過疫苗的民眾還是要打基礎劑，打過追加劑的人，要繼續打；確診3個月的民眾，也要打疫苗，打疫苗可以提升保護力，避免重症及死亡發生。

王瑞德指出，南投縣65歲以上長者，還有1萬2922人（約13.3％）未曾接種新冠肺炎疫苗，呼籲尚未接種COVID-19疫苗的幼兒及長輩，盡速到全縣83家合約醫療院所接種疫苗，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力。

陳南松表示，2月25日（周六），將於13鄉鎮市衛生所及5家醫院開設假日接種站，提供「5歲以上」民眾接種追加劑，請民眾踴躍接種；雖然疫情趨緩，但仍提醒民眾落實手部衛生，及咳嗽禮節等防護措施，到醫院、長照機構及搭乘公共交通工具，必須依規定全程佩戴口罩，建議年長者或免疫低下者外出時，在通風不良的場合仍要戴口罩。