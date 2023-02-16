蕭淑慎與老公梁軒安表示交往初期愛得困難重重。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》，邀請了乘風破浪的夫妻檔來聊聊彼此間好事多磨的故事，主持人沈玉琳與Melody在介紹謝和弦夫妻檔時，沈玉琳笑說，看來賓名單顯示謝和弦老婆是「莉婭」，但錄影前名單變成「緗妮」心想「阿扣（謝和弦）好厲害，竟然一夜之間換了老婆」，甚至幸災樂禍期待有大新聞，原來是緗妮現在都使用本名「陳緗妮」，讓節目還沒進入話題就鬧一番笑話。

謝和弦躁鬱症發作時，緗妮陪伴其身邊不斷支持與鼓勵，辛苦熬到至今已是人人稱羨的夫妻檔，緗妮私底下還透露，現在半夜小孩只要發出哭聲，謝和弦一定搶先從床上跳起來處理，絕對不會讓老婆太累，是和平溫馨的好爸爸。

主持人沈玉琳也忍不住分享「威廉沈精神三變」，一開始像獅子般個性很衝，但知道這樣下去相處會有裂痕，所以之後如同駱駝般沒有要求的接受一切，現在反而像嬰兒似的非常依賴老婆。

蕭淑慎與老公梁軒安在交往初期，因雙方家人的反對，兩人愛得困難重重，最後在蕭淑慎對抗病魔時，梁軒安的不離不棄感動了對方家人，雙方關係才漸漸好轉，目前相處得非常融洽。

蕭淑慎表示，老公常常會嫌她囉唆，平常也很少有甜言蜜語，但老公曾經晚上做惡夢隔日竟對她說：「老婆妳一定要健健康康的，千萬不能走，我不能沒妳」讓她更明白其實老公內心很怕失去她，只是都沒有講出來，梁軒安甚至還透露，想幫蕭淑慎辦一場小小的粉絲見面會，等一切都安排好後會再公佈，讓大家都非常期待。在節目中，蕭淑慎還被老公cue一段模仿謝和弦喊「當我們台灣人是塑膠做的喔！」