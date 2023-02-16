立法院新會期17日開議，本會期的重大議案備受矚目，民進黨立院黨團總招柯建銘表示，黨團不設定「絕對優先」，目前行政院送赴立院審議議案仍有逾百件，除了攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案及其特別預算案，與掃除黑金有關的《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》，包括治安、道安、組改相關草案均入列。

柯建銘表示，這次相關的修正草案，包含治安、道安、資安三大面向，包括攸關反詐騙及掃黑的刑法、洗錢防制法、組織犯罪條例等修法，以及組改議題，都屬於重大議案範疇。

攸關擴大排黑的公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法等修正草案，是優先的重大議案之一，也會是新會期立法院內政委員會的重頭戲。

柯建銘表示，2024總統、立委選舉投票日期尚待中選會公布，相關選舉事宜可能會在9月、10月公告，因此選罷法的修法工作必須在8月底前完成相關修法，才有辦法適用，倘若立法院法定會期（5月31日）結束前無法三讀修正通過，臨時會也要處理完，而目前針對選罷法修法的草案，共有84案，開議後一定會破百案。

至於各界關心的反詐騙及掃黑議題，柯建銘說，這牽涉到修正刑法、洗錢防制法、組織犯罪條例等。相關討論方向，刑法部分，包括增訂加重剝奪行動自由罪及加重詐欺類型等；洗錢防制法部分，除增訂人頭帳戶罪外，也將增訂利用虛擬資產或第三方支付工具為洗錢犯罪的刑事處罰。

柯建銘說，組改也是新會期的重大議案，尤其是交通部觀光局升格為「觀光署」、環保署升格為「環境部」及農委會升格為「農業部」。

柯建銘指出，行政院未來將送進立法院或是還在審查尚未送進立法院的議案，也屬於重大議案，包括再生醫療管理條例草案、再生醫療製劑條例草案，或是調降董、監事選任門檻的公共電視法部分條文修正草案等。