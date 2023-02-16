報導指出國票創投董事長恐無端遭撤換，國票金總經理蘇松輝表示，正值新的一年，近來多家金控及行庫均依據前一年度經營績效進行考評，調整高階人事，媒體均有相關報導，屬於業界常態。

國票金相關部門對子公司進行年度績效考評及職務調整，均依內部相關規定績效指標(KPI)評估辦理，並參酌歷來內部稽核報告、董事會檢討意見等，認應強化創投子公司財務紀律及風險管理，並調整營運策略及方針。

此外，報導所謂「打壓台灣無人機產業」更屬無稽，國票金與子公司辦理投融資業務，一向支持政府非核家園政策，以及政府倡議的前瞻產業，包括無人機、綠能、5G、半導體、數位醫療、人工智慧及電動車等產業，都是積極爭取投融資對象，其中在綠能產業融資業務投入不遺餘力，支持政府替代能源與非核家園政策，並連續3年獲經濟部之光鐸獎，由蔡總統親自頒獎。

國票金強調，人事派任及績效考評相關議案係由公司經理部門，依內部規定程序提案，均尚待董事會全體董事討論決議，公司治理程序透明，所指架空審計會及董事會均屬無稽之談。

對於今年展望，國票金認為，1月合併營收為5.51億元，自結稅後盈餘2億163萬元，每股稅後盈餘0.06元，較去年成長，今年期待升息循環末端將至，金融市場波動趨向緩和，調整營運結構後，在授信、債券、自營、新金及經紀業務均可較去年積極成長。