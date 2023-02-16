台中市大甲區田間清晨驚見女泥人，全身沾滿黑色爛泥巴，身上無一處倖免，警消獲報馳援，王姓婦人發生微弱呻吟命垂危，初步使用生理食鹽水清洗臉部後，緊急送醫有失溫現象，經搶救後幸無大礙。

大甲區田間驚見女泥人，婦人全身沾滿黑色爛泥巴，警消獲報後到場馳援。（警方提供）

大甲區失智的王姓婦人，日前清晨4時許服藥後獨自離家，不慎跌入大甲區中山路二段日南社橋旁田野泥濘中，她精神不佳搞不清處方向，拚命往田中央爬行，造成全身沾滿黑色爛泥巴，連口鼻都無一倖免，受困1個小時後體力不繼，只能在泥濘中虛弱「啊啊」叫。

1個小時後，一名婦人路過後發現有人躺在田裡爛泥堆，嚇得緊急報警，日南派出所警員張展耀馳援，由於王婦沒有帶任何證件，全身泥濘也看不出穿著明顯特徵，張員研判應該是附近的人，趕緊持著手機拍照，挨家挨戶按門鈴查訪附近居民有無家屬走失。

不到半小時找到離案發地點1公里外的王姓婦人家屬，家屬對於警方到達家門口詢問時，也感到相當驚訝，不忘感謝員警頂著低溫，熱心積極為民服務。

大甲警分局分局長謝建國呼籲，家中若有失智長者的家屬，可幫忙佩帶防走失手鍊或在隨身衣物繡上聯繫方式；另鼓勵民眾也可以就近分局申請捺印指紋建檔，以利日後能幫助迷途市民快速找到回家的路。