毒品通緝犯臉色太差 引警方注意遭逮

新北市刑警大隊幹員日前到樹林區查案，見1名男子騎車行經，臉部發紅脫皮，皮膚狀況奇差，幹員當下覺得眼熟，經細想，憶起是前兩天才在警察內部查詢系統看到的毒品通緝犯，於是尾隨埋伏，待男子返回牽車時，上前壓制逮捕，當場起獲海洛因、安非他命等毒品，訊後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

本月3日刑大偵一隊幹員到樹林區查案，在觀察地形時，眼前1名機車騎士行經，因臉部異常泛紅且滿是皮屑，引起幹員多看兩眼，當下覺得似曾相識，猛然想起前兩天才在查詢系統看過此人，是被發布毒品通緝的38歲高姓男子，幹員隨即暗中尾隨，待高男停妥機車後，在一旁埋伏等候。

不久後高男返回牽車，幹員立即上前手搭高男肩膀，高男還沒搞清楚狀況，已被壓制逮捕，並從背包內起獲海洛因及安非他命共8包。高男辯稱，因患有嚴重皮膚病，聽信朋友說吸食海洛因有助皮膚病改善，所以才染上毒癮，沒想到皮膚狀況未見好轉，毒癮卻愈來愈大。

偵訊後，警方以毒品罪嫌、毒品通緝將高男移送新北地檢署偵辦及歸案。