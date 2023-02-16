全球政府都在拚「智慧城市」已成為2023年最夯投資密碼！安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇16日表示，全球80％以上的GDP來自科技創新、城市升級，2030年內將創出7兆美元創新商機。安聯智慧城市收益基金鎖定八大主軸，就過去一年來看，年化配息率衝逾7％。

趙芃宇表示，「智慧城市」聚焦包括軟體服務、安全保證、智能化住家、共享經濟、基礎建設、建築、潔淨能源與交通等八大機會。以智慧交通商機為例，受惠自駕車趨勢的到來，包括：道路智能化與節能減碳長期需求等均有望帶動智慧交通相關商機快速成長。

趙芃宇表示，與一般科技基金不同是智慧城市基金主要重視與智慧城市相關的「軟體與服務」占比三成、基礎建設可關也有三成，潔淨能源占22％至25％，在資產類別上則是股票與選擇權五成、可轉債35％、債券15％。

趙芃宇表示，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030 年逼近7兆美元，光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元；公共安全約3,000億美元；智慧醫療也將近5,000億美元。

展望後市，趙芃宇表示，過去市場波動主要是由過度的貨幣和財政刺激措施，加上強烈結構變化如人口因素、去全球化、去碳化，與外部衝擊如疫情、烏俄衝突等造成；但創新投資機會也有望在經濟、產業結構重新平衡中浮現。

策略上，趙芃宇建議可著眼智慧城市機會，聚焦創新技術的應用，包括數位、智慧服務、次世代通訊、數據中心、智慧建築、潔淨能源、基礎建設等領域，並以多重資產配置，股票參與行情、可轉債平衡波動、債券兼顧收益，不受限科技領域，尋求各產業多元機會，把握創新應用商機。