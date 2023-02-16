高點綜合台《震震有詞》常在節目中透過專家分享「千金買房，萬金買鄰」的重要性。而近期藝人隋棠與鄰居的居住糾紛引起高度關注，今晚播出的節目中邀請兩性專家苦苓、資深媒體人林裕豐、林鈺恩律師及資深婚顧Vivi分享各自居住環境上曾碰到的問題，從噪音、公設使用、垃圾分類、樓上漏水不處理、甚至鄰居直接指責小孩彈琴難聽以及管委會的各種誇張規定…等糾紛，節目中將一一講述。

媒體連番報導隋棠與鄰居糾紛，從噪音到砍樹、鄰居上門按電鈴等過程，兩造說法各執一詞，而針對隋棠買房時房價低於市價，苦苓說：「天下沒有白吃的午餐，房價降低要有危機感。」至於此事件孰是孰非，目前已進入法律程序，交給法院裁決。

苦苓也分享了自身經驗，「大學時租在老公寓，返家時常常將球鞋踢到地板上，沒想到樓下鄰居上門按電鈴抗議。」謹記著鄰居說因為房子隔音不佳，會被鞋子落地聲嚇到，苦苓回家後儘量輕聲放下，某日一時忘記踢了一隻鞋後，另一腳趕緊輕輕放下，就怕吵到樓下住戶，沒想到樓下住戶還是來按門鈴，他說「我正準備開口道歉時，結果對方的反應是只聽到我咚了一隻鞋，住戶在等我咚另一隻鞋的聲音，結果遲遲未聽到便上來拜託我把趕緊把另一隻鞋脫掉，她才能安心睡覺。」這結局讓苦苓哭笑不得。

噪音問題通常是居住大樓最常見的難題，苦苓說家中有小孩容易產生的拍球聲、拖椅子、跑動聲音都是難免，即使沒有小孩也有可能其他噪音產生，如貓狗叫聲，「像我家樓上鄰居沖馬桶聲音都能聽得相當清楚，也許我樓下鄰居也深受其擾。」苦苓表示結構技師工會理事長曾跟他說，「有些人聽覺敏感，但很多噪音並非都從樓上傳過來，因為聲音從固體傳聲最快，聲音有可能來自隔壁、樓下，除非能做得像錄音室四周完全隔音，否則為避免受到噪音干擾加裝天花板跟地板是沒有用的。」

現今社區大樓多設有管委會為住戶處理大小事，當與鄰居有居住上的摩擦或意見不合時，林鈺恩律師建議「不要直接跟住戶硬碰硬，可向管委會申訴管委會進行處理勸導，若勸導不成可報請主管機關對住戶開罰。」針對面對不可理喻的鄰居，是否可動用惡鄰條款？林鈺恩律師表示透過區權會向所有住戶提出討論，但因要通過的人數門檻高，要動用不是那麼容易，建議還是進行調解，若調解不能就交由法院判決。