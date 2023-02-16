周姓女子考取國安局，2020年10月因不滿遭退訓，將訓練中心的主任、副主任的本名、化名以及官階貼在PTT看板，被控洩露情報人員的真實身分，違反國家情報工作法，士林地院16日宣判，法官以「情輕法重」予以減刑，判決周女有期徒刑3年8月，可上訴。

起訴指出，周女2018年考取國家安全局，受訓期間接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程，知悉情報人員身分應該要予以保密，不得對外洩漏。但周女卻因不滿成績不合格，遭廢止受訓資格，2020年10月將國安局訓練中心的主任等人本名、化名貼上網。

全案經歷1年多的審理，因涉及國家情報機密，均以不公開審理，周女偵查中稱不知道是機密，始終否認份罪，但國安局提出本名、化名是列為「機密」等級的文件，最輕可處有期徒刑7年，法官考量周女素行良好，衡量犯罪動機、目的、手段等情節，並以情輕法重為由，給予減刑，判處有期徒刑3年8月，可上訴。