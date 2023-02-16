擁有159萬人訂閱的人氣YouTuber蔡阿嘎，往年尾牙都會準備小遊戲和員工互動，不論是做牌讓員工放30天有薪假，還是請員工自己填年終，影片曝光後都讓不少觀眾大讚蔡阿嘎是佛心老闆，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜更是位居第2名。

創立頻道初期就表態自己反韓的蔡阿嘎，近日卻突然釋出帶36名員工前往韓國濟州島旅遊的影片，面對網友質疑他也親自回應背後原因。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/11/16~2023/02/13）

▲蔡阿嘎位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第2名。

蔡阿嘎員旅出發韓國濟州島！豪華旅遊曝光羨煞觀眾

蔡阿嘎近日帶著36位員工前往韓國濟州島5天4夜旅遊，不僅帶著員工到觀德亭穿上韓服拍照，還到東門傳統市場、中央地下街、七星商店街逛街購物，甚至讓員工入住濟州神話世界，頂級豪華行程畫面曝光後，短短不到一天就累積逾31萬4千人觀看。

不少觀眾紛紛留言表示，「別人的老闆果然不會讓人失望，好羨慕啊」、「阿嘎跟二伯真的是很棒的老闆，員工旅遊就可以看出員工之間的感情很深，很讚」、「好歡樂的氣氛」、「大家感情都很好才有辦法玩得如此盡興」、「很想把分享連結貼給公司老闆～嘎哥根本幸福企業啊」。

蔡阿嘎曾極力反韓！高EQ回應酸民獲網讚賞：說得很好

但也有許多網友好奇表示，「阿嘎之前反韓，現在又為何去韓國，這不是自打臉嗎？」、「遙想當年阿嘎還是把泡菜倒河裡的青年，現在已經成長為韓國旅遊好開心的爸爸了」、「還記得2017年阿嘎去韓國，還自備泡麵」、「懷念當年去韓國拒吃韓國料理的阿嘎XD」。

蔡阿嘎本人面對外界揣測也親自回應，「看到不少人留言在問：『阿嘎10幾年前不是反韓？現在怎麼跑去韓國員工旅行？』啊就大家喜歡韓國，想去啊！不要把自己的價值觀套在別人身上，大家想去就GO啊～」，蔡阿嘎高EQ回應也獲得網友力挺，「反韓是老闆又不是員工，員工旅行當然以員工為主」、「『不要把自己的價值觀套在別人身上』這句說得很好」、「同意濟州島員旅是阿嘎最後的溫柔」。

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