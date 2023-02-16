知名主持人吳淡如於12日在臉書發文表示正在學習電腦繪圖，同時放上一張圖片表示是自己的「第一張作品」。不過卻被網友質疑拿「AI繪圖」來說成是「自己畫的作品」。後續吳淡如也發文回嗆網友，使得該事件越演越烈，吳淡如也因此遭到炎上。

拿「AI生成」當「電腦繪圖」 吳淡如：AI算法也是一種新型的電腦繪圖

吳淡如12日在臉書PO出一張名為「櫻花貓少女」的電腦繪圖，表示是自己的作品，「我剛剛在學電腦繪圖，這是我的第一張作品。這個世界太好了玩了，小熊已經睡了，希望我不要通宵達旦的一直畫下去。」不過圖片貼出後卻被網友質疑是「AI繪圖」，認為將使用「AI」技術生成的圖片，和專業繪師們一筆一畫產生的「電腦繪圖」混為一談，是一種不尊重專業的行為。後續吳淡如編輯貼文，將原文改為「我剛剛在學『AI』電腦繪圖」。

許多網友到該貼文底下留言批評，之後吳淡如在臉書上發文反駁，表示「我有說這個是我手繪的嗎？」、「不要動不動來批評老人家」、「AI算法也是一種新型的電腦繪圖」、「AI就是人工智慧，你現在用的所有軟體，都有人工智慧」，更陸續發出多篇文與網友筆戰，引發許多爭議，吳淡如更特別發文提醒「凡辱罵者已請律師搜證」。

吳淡如遭炎上事件聲量飆升 網：自己畫跟自動畫差很多

該事件在網路上持續延燒，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，從吳淡如於12日發出爭議貼文後，相關的網路聲量直線飆升，1日內達到了3,524筆，並且呈現上升趨勢。網路上出現許多質疑聲浪，「『自己畫』跟『自動畫』差很多捏……」、「AI指令生產跟繪師一筆一畫的電腦繪圖明顯不同，一個不尊重專業的作家，真心令人失望」、「好厲害喔，這不像初學AI電腦繪圖喔」、「學指令跟學真的怎麼畫不一樣捏」。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「吳淡如AI繪圖事件」12日-13日聲量趨勢變化。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月12日至2023年02月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳淡如AI繪圖事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。