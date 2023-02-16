主持人吳淡如因為12日在臉書上PO出自己的「電腦繪圖」作品而引發爭議，網友們認為她將「AI算法」生成的圖片和「電腦繪圖」混為一談，非常不尊重專業繪師。此外，後續吳淡如又在臉書發文表示「AI算法也是一種新型的電腦繪圖」，並且持續回嗆網友，甚至出現封鎖人的行為，造成許多人觀感不佳，也讓吳淡如遭到網友炎上。

把「AI」生成圖片當成「電腦繪圖」！質疑聲浪造成網路聲量飆升

吳淡如的行為引來許多質疑聲浪，在這次爭議發生的導火線繪圖作品「櫻花貓少女」底下，有不少網友都留言批評，「這是在『玩』AI，不是在『學繪畫』」、「花時間去想構圖去想題材跟輸入關鍵字到AI讓它自己生成圖是不一樣的」、「刪留言速度還真快」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看見此事的路聲量在12日到13日呈現直線上升趨勢，總聲量為3,524筆。

▲「吳淡如AI繪圖事件」12日-13日聲量趨勢變化。

Joeman逆風發文緩頰 「她也有很可愛且樂於分享的一面」

不過在一面倒的批評中，還是有人出面為吳淡如緩頰。YouTuber Joeman就「逆風發文」，表示相信吳淡如知道AI繪圖與傳統電腦繪圖的差異，只是一開始發文時用字不夠精確，「我也想要不要叫淡如姊低姿態道歉就好了，其實大家看到長輩願意學習使用AI算圖應該是很驚豔的，但我也知道姊的個性很火爆，叫他道歉應該換我被罵。」

Joeman也強調吳淡如雖然「個性很火爆」，也出現嗆網友、封鎖人等不當的公關操作，但其實也有許多好的一面，同時分享了自己曾受吳淡如幫助的經歷。「總之我同意淡如姊個性火爆，有時候講話之間會透露出一種高姿態，但她也有很可愛且樂於分享的一面，我自己在網路上的口碑也很兩極，這篇文章不一定能幫她緩頰到甚麼，但希望本來就很喜歡她的人不要因此太失望，阿如果是本來就不喜歡她的人，那當作沒看到吧，因為我感覺淡如姊心理素質比我還好……剛剛敲她，她說她還在玩AI繪圖。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月12日至2023年02月13日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳淡如AI繪圖事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。