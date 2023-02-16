知名作家黃大米時常在社群平台分享自己幫助弱勢的善行，近日她因「打包吃不完的火鍋送給遊民」掀起爭議，受到不少網友抨擊，對比先前「暖心資助十萬元幫助家境陷入困境的高三學生」，兩次事件在網路上反應兩極，同樣是出自於好意的舉動，但輿論效果卻完全不同。

黃大米打包「吃剩火鍋」送遊民挨轟 回頭找本人：他醒來吃到食物覺得是恩典

黃大米以職場「心靈雞湯」聞名，在社群平台上受到不少粉絲歡迎，日前她發文透露將聚餐吃不完的火鍋打包送給遊民，說出「我想等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的」，PO文內容受到許多網友痛批「沒衛生觀念」、「偽善」，更有許多網路名人紛紛發文砲轟此舉不妥，認為黃大米「送廚餘給人家還沾沾自喜？」。

受到批評聲浪抨擊後，黃大米重新找到該位遊民，擔心自己的舉動會造成對方麻煩，所幸該位遊民並未覺得困擾。黃大米事後也重新發文道歉表示自己會檢討網友們指出的不妥之處，日後會把做的不周全的部分修正。

同是善舉怎麼差這麼多？黃大米「打包火鍋」聲量高出「資助高三生」4.5倍

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，黃大米個人近一週的聲量趨勢共有5,825筆，其中光是「打包火鍋」事件就佔了5,628筆，可見大眾對此事的關注度與討論度的相當高。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲黃大米「打包火鍋」事件近一週聲量趨勢。

同樣是出自好意的行善之舉，黃大米在今（2023）年1月時「資助清寒高三生過年」的相關聲量卻僅有1,228筆。相較於「打包火鍋」事件在網路上罵聲連連造成高討論度，黃大米年前送暖的溫馨善舉反倒沒有創造出同樣的討論熱度，兩者網路聲量相差超過4.5倍。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲黃大米「資助清寒高三生過年」事件聲量趨勢。

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