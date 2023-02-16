被譽為「鐵肺女王」、「能量歌姬」的34歲歌手李佳薇，在第七屆《超級星光大道》選秀節目以馬來西亞籍身份奪下冠軍，出道後又以歌曲《煎熬》、《大火》為人知曉，高亢渾厚的嗓音也深受大批粉絲喜愛，在《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行榜位居第130名。

去（2022）年7月發布第5張個人專輯《痛快》的李佳薇，近日卻遭爆料早已和交往4年的李先生分手，原因曝光後也成為外界關注焦點，對此李佳薇稍早也在臉書證實目前狀態是「單身」。

李佳薇鉛球投出好成績！斜槓當房仲被問何時結婚：順其自然

李佳薇在2021年參與《全明星運動會》第2季，並加入領隊錢薇娟所屬藍隊隊伍，在鉛球項目投出8米5的好成績，不僅讓隊友彭小刀表示「李佳薇太帥了」，也讓李佳薇自豪「我把李佳薇的名字留在鉛球的紀錄」，她也因此培養起運動健身習慣。

面對疫情導致收入減少，李佳薇也斜槓當起房仲，去（2022）年花費近3,000萬元順利在台北蛋黃區買房，不過被媒體問到什麼時候要與廖先生結婚，她卻表示自己有凍卵、「順其自然」。

交往4年男友劈腿被抓包？李佳薇打越洋電話果斷提分手

據《鏡週刊》報導，李佳薇先前傳出與廖先生秘婚，雖然她堅決否認，但不忘表示「我覺得就是他（廖先生）了」，不過李佳薇戀情其實早出現危機。

李佳薇友人透露去年10月廖先生就已帶著新歡交際應酬、出席朋友聚會，友人一開始不敢告知李佳薇，但男方太過招搖，最後李佳薇得知此消息後，直接打越洋電話和廖先生直球提出分手，廖先生分手後也馬上在社群上公開新女友，但李佳薇念在兩人昔日感情，對外仍堅稱兩人分開是因為「對未來沒有共識」，雖然李佳薇看似非常灑脫，不過實際上卻是吃不下也睡不著，短短2個月就消瘦了8公斤。

李佳薇證實分手傳聞！強調仍相信愛情：生命依舊為自己美麗

李佳薇今（15）日稍早也在臉書證實分手傳言，「謝謝大家的關心...是的，目前狀態是『單身』，沒有受不受害，沒有錯不錯愛，彼此用心付出過，就是對感情最好的交代！」，李佳薇也表示自己結束感情後花了時間調整生活與體態，「驕傲的說，我很好！沒徘徊在像天堂的懸崖，勇敢擺脫煎熬，坦率活得痛快！」最後也不忘請媒體幫忙介紹好姻緣，「情歌依然會唱得歇斯底里，生命依舊會為自己而美麗，而我，依然相信著愛情，一定會遇到那個眼睛裡滿滿都是我的人」。