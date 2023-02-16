看到真的好心動！

從學生時期的學生制服，到出社會後，也有不少職業有著規定的制服，然而，不少人對於制服充滿著幻想與好感！你也有遇過讓你怦然心動或是讓你充滿遐想的職業制服嗎？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「網友熱議最容易讓女生心動的十大職業制服」，快一起來看看你是不是看到也有心動感吧！

No.10 超商店員-超商制服

隨著時代的進步，超商幾乎是在每條街都能看到，雖然只是普通的制服，但店員們俐落的動作也讓他們看起來更佳帥氣，搬貨的時候更是男友力爆棚，帥度爆表，加上越來越萬能的店員們，專注認真的樣子也讓不少人覺得，非常有魅力。

也有人表示，發現現在有很多超商店員都看起來很帥，「帥哥真的是佈滿了各地欸，有些超商店員莫名其妙超帥欸」、「全能的超商店員們，有時候忙起來，真的是很帥，也不知道為何」、「看他們搬貨、進貨的樣子，真的是很帥」、「親切的店員也超可愛，超有魅力」。

No.9 消防員-消防裝

說到制服，怎麼可以忘記出入火場的「救火英雄」們，當他們穿上消防裝，在火場上奔波，肩負著救人的任務與使命，在火場不只需要敏銳的觀察力，還要有敏捷的身手，消防員的體態與體力，更是用帥都不足以形容消防員們的魅力。

消防員的超優身材，更讓他們成為百搭的衣架子，「消防員的體態，絕對在所有職業裡面數一數二的好，再穿上消防裝，哇嗚根本完美」、「講真，就沒有什麼他們撐不起來的衣服，只是穿上消防裝，直接帥氣好幾倍哈哈哈」、「每次看他們救完火雖然看起來很累，但真的超帥」。

No.8 廚師-廚師服

俗話說：「想要抓住一個人，就要先抓住他的胃」，但除了好吃的料理，廚師們圍上圍裙，捲起袖子，在廚房中，認真又專注做菜的樣子，也讓不少人覺得超有魅力，再加上廚師們精湛的廚藝讓他們在帥氣度上再加成好幾倍。

不少人也提及Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎Emily In Paris》中的身為廚師Gabriel，「Gabriel真的超帥，完美演繹理想的廚師樣貌」、「廚師這個職業，說真的很不錯，會做菜，做菜時認真專注的樣子也真的是帥到不行」、「每個國家的廚師服都不一樣，但有些廚師服真的很帥欸」。

No.7 檢察官、法官-法袍

法官和檢察官雖然都是以黑色打底，但法官是鑲藍邊，檢察官則是鑲紫邊，不同的顏色也代表著不同的意義，像是藍色代表著在審判上更需要追求公正、公平的意思，同時也代表著青天，紫色則代表著懺悔，希望被告可以好好懺悔犯下的過錯，但不論是哪一個顏色，都有獨特的魅力。

不少人也表示，看著檢察官和法官，穿上他們的袍子，不只顯得正義又專業，還散發出一股精英氣息，「雖然跟男友每天見面，但看到男友的法袍還是覺得好帥，每次看到都再戀愛一次欸」、「法袍我倒是沒想過，但仔細想想好禁慾喔」、「法袍穿起來真的是很帥，看起來像充滿正義感的社會菁英，還帶著一股霸氣」。

No.6 空服員、地勤-航空業制服

每次出國旅行或出差時，是不是都會在機場看到一群氣勢磅礡、來勢洶洶的機長及空服員們，帶著墨鏡配上一身兼具時尚又有專業度的制服，光是走過就超級引人注目，代表公司的形象的制服也不斷推陳出新，不論是機組人員或是地勤，一身時尚的制服搭配親切的態度，都讓旅程變超開心！

網友們也分享自己對於空服人員們的想法，「真的是有在帥，每次走過都超級顯眼」、「他們真的是沒做什麼，只是路過，就超級亮眼，目不轉睛」、「空少真的是少女們夢寐以求」、「曾經遇過人超好的空服員跟地勤，因為暈機身體很不舒服，他們一直持續關心，在無助的時候，真的是暈爛」、「地勤也是超帥，又親切」。

No.5 警察-警衣

警察制服在2019年時改版成更為方便執勤的藏青色工作服，一改以往的卡其色舊制服，除了整體舒適度提升之外，顏色也更顯得穩重，完美顯現出警察的正義與威嚴感，讓不少人表示改版後的制服真的讓警察更帥、更有魅力了。

警服也讓不少人被完美收服，「最近路上真的很多帥警察」、「身材超好的警察真的超級哇賽」、「無法抵擋警服，男友一穿我直接被電暈，超想撲倒他」、「每次臨檢都會被專業又帥的樣子電到XD」、「小時候夢想就是嫁給警察，因為很帥（膚淺）」。

No.4 醫生-醫生袍

穿上白袍的醫生們，不只有著一股由內而外的知性感，看診時的專注更是散發著專業，讓不少人對於醫生袍有著一股幻想，近期也有許多以醫療為主題的戲劇作品，劇中醫生們拯救生命的帥氣模樣，更是讓人感受到醫生才有的獨有魅力。

最近熱播陸劇《聽說你喜歡我》中身為醫生的男女主角查房時，散發出的霸氣感，更讓網友瘋狂表示，「醫生袍真的就是讓人感受到專業又霸氣的感覺」、「劇裡面拯救病人的樣子真的帥爆」、「真的就是帥到不行」。

No.3 軍人-軍裝

說到軍人，不少人就會聯想到軍人們英姿颯爽的模樣，一身剪裁立體又合身的軍服，讓軍人整體看起來顯得挺拔又正氣，再加上軍人的職業屬性，讓他們幾乎人人都有著完美身材，軍服根本就更加完美展現他們的好身材。

其中海軍更被不少人點名，「海軍真的帥爆，一身白色」、「海軍真的超帥，又高又帥」、「配上墨鏡，真的帥氣爆棚」、「海軍、空軍、陸軍都帥啦，穿上就真的都帥」、「軍服真的很讚！！！ 感覺穿上合身制服都會變成衣架子！」。

No.2 運動員-球衣

運動員們穿著球衣在自己專業的領域上，各各是好漢，不只在球場上散發個人魅力，球衣下的誘人身材更是讓大家為之瘋狂，從籃球、田徑到桌球，不論什麼運動，都讓不少人覺得穿上運動裝的運動員們超級帥氣又有魅力。

校園劇裡青春活力的男同學們，在球場上穿著球衣打球的模樣，更是讓許多人心花怒放，「球衣真的無敵了吧」、「不管什麼球、什麼運動，看起來就是有一股青春感」、「穿球衣在球場上揮灑汗水就真的就很帥，在路上就真的還好」、「球員運動的時候真的腎上激素爆棚，有一股獨特的魅力」、「真的很喜歡看運動員們在球場揮灑汗水的樣子哈哈哈」。

No.1 金融、保險業-西裝

許多金融業、保險業都需要穿著西裝，純白的襯衫加上西裝褲，讓不少人都為之瘋狂。穿上西裝不只顯得高級又得體，更透露出一絲的專業感，好像只要穿上西裝就會增加好幾倍的帥度，除了能完美展現好身材之外，也讓人看起來超有安全感。

許多西裝控們也分享自己看到西裝時，那怦然心動的感受，「那個被襯衫和領帶裹的緊緊的禁慾感，為什麼穿的越多卻越誘人，發明者是天才吧」、「西裝跟襯衫都好好看 在銀行上班整個超養眼」、「穿西裝香爆，所以我身在保險業看一堆西裝」、「超愛制服，但我特別愛的是合身西褲的翹臀！還有腳踝從褲管露出來那一截配上翹的皮鞋」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月13日至2023年02月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最容易讓女生心動的職業制服』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統