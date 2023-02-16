同時，劉昆的文章也曾刊登在共產黨黨刊之一求是雜誌中，其中有一段就描述著今年財政收入成長率應該不會太高。同時，必須增加技術開發等重點產業支出，也必須確保醫療保健、教育以及地方政府運作的支出，財政收支狀況仍嚴峻。

正如過去幾年做的那樣，收入成長疲弱，可能會限制當局透過大幅減稅來擴大財政政策的範圍，積極利用政府部門來提升經濟的能力也將被侷限。盡管最高領導階層誓言，要維持今年支出帶來的必要成效，但部分經濟學家預估，財政刺激計畫將會縮減。

劉昆在文中表示，實施減稅政策的那幾年，稅收占GDP比例從2018年17%，下降至2021年15%。根據彭博社計算，在祭出創紀錄高的4.2兆人民幣，約6130億美元大減稅政策後，上述比例在2022年又下滑至13.8%。

劉昆指出，2023年財政支出將適度成長，中央政府將針對小型陸企，以及陷入經營困境的業者提供租稅優惠，但具體減稅政策將根據實際情況而定。另外，為新發行的地方政府專項債所分配的配額，也將是合宜的。

劉昆補充，將根據需要擴大投資範圍，以及將這筆資金用作項目股權來投資，以促進經濟成長為目的，並呼籲要壓抑地方政府隱性債務，且現存債務也將繼續減少。

習近平已將擴大內需，作為北京政府今年經濟首要任務，因為消費被視為大陸主要成長動力。劉昆說，當局將研究如何提高低收入戶支出能力的方法，例如關注社會保障體系，以及創造更多就業機會等。同時，也將鼓勵地方政府提供補貼或是貼現貸款，為了要激發更多智慧家電的支出。