中國大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會。有記者提問，俄羅斯外長拉夫羅夫昨呼籲外國媒體調查美國記者赫希關於北溪管道爆炸報告的細節。赫希也稱，美國媒體對他的調查鮮有報導。對此，汪文斌表示，難道那些媒體真的不關心北溪管道爆炸事件的真相嗎？他說，北溪天然氣管線是重大的跨國基礎設施，其爆炸事件對全球能源市場和全球生態環境產生重大的負面影響，也引發國際社會對重大國跨國基礎設施安全的關切和憂慮，對這一爆炸事件開展客觀、公正、專業的調查，並追究有關責任十分必要。

汪文斌指出，北溪天然氣管線爆炸事件發生之初，中方注意到美西方媒體的報導一度鋪天蓋地一邊倒地猜測所謂的肇事者。但當美國調查記者赫希的最新詳細調查報告出爐，那些一貫標榜自由專業公正的媒體卻陷入了集體失語。中方也注意到，赫希寫道，在他1972-1979年期間擔任《紐約時報》調查記者時，《紐約時報》刊登了他所寫的一切，即便不是全部，大部分也都刊發在了頭版。《華盛頓郵報》作為他職業生涯忠實的反對者，也在20多年前長篇刊文描述了他。

汪文斌反問稱，而現在這些媒體，沒有一家寫過一句關於管道事件的話，甚至都沒有引用白宮對其報導事件的否認。要問的是，難道那些媒體真的不關心北溪管道爆炸事件的真相嗎？還是另有什麼其他的隱情？他們想知道什麼，他們又想隱瞞什麼？這些真正的客觀、公正、專業的媒體，「我想都會去追究事件的真相。」