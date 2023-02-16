該行表示，儘管「嚴峻的環境，2023年又是一個艱難的年份」，但受利率上升的推動，該行將在2023年力求實現「遠優於2022年」的業績表現。

該家德國大型銀行已經裁減數千名員工，並關閉數百家分行，以節省成本和提高利潤。該行也是入選德國股市藍籌股指數(DAX)的候選公司之一。

上季淨利為4.72億歐元，略高於前一年同期的4.21億歐元，並優於分析師此前預測的超過3.50億歐元。

德國商業銀行全年淨利為14.35億歐元，遠高於2021年的4.3億歐元，也優於13.59億歐元的預測。

執行長Manfred Knof說，我們的轉變是成功的，商業銀行已經回來。

但是，該行的當地市場德國正面臨高漲的通膨和放緩的經濟，波蘭分行的問題也依然嚴重。

德意志銀行分析師在最近的一份簡報中說，商業銀行的下行風險包括：貸款品質惡化、貸款增加速度大幅減緩、利率下降，以及成本削減的延誤。