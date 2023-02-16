麗明營造此次聯貸案資金用途為支應承攬「高雄市政府委託公民營事業辦理楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫」所需工程週轉金，由彰銀擔任統籌主辦暨管理銀行，土銀、農業金庫、一銀、華銀、臺銀、合庫、高雄銀、兆豐銀及臺企銀等金融機構參貸。

成立已30年的麗明營造擁有豐富施工技術與管理經驗，營建個案遍及國內各縣市，並完成許多指標性公共建設，如嘉義大埔美精密機械園區、高雄世界貿易展覽會議中心、中臺灣產創研發專區、臺中國家歌劇院及嘉義故宮博物館南部院區等。

麗明營造除榮獲ISO 19650-1 &-2建築資訊模型（BIM）系統、ISO 19650-5資安管理標準及ISO 45001職業健康安全管理系統多項驗證外，近年於工程服務品質及職業安全衛生上，亦陸續獲得金安獎、金質獎及國家卓越建設等諸多獎項之肯定。

此次聯貸案工程標的位處高雄楠梓產業園區，緊鄰高鐵及臺鐵車站，交通便捷、區位優勢佳，主要為建構半導體先進製程中心，引進晶圓代工產業龍頭台積電進駐設廠，打造南台灣高科技聚落，可望成為南部半導體產業S型廊帶的關鍵拼圖。

彰銀戮力踐行綠色金融、持續以ESG永續投資為核心，2月首度獲選列入標普永續年鑑會員榮譽。展望後市，彰銀將致力實踐科學減碳、盡職投資、責任授信、普惠金融4大永續願景，持續推動各項永續計畫，以實現聯合國2030年SDGs永續發展目標及巴黎協議目標。