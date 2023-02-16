涂忠正指出，烘培產業成長仍是現在進行式，隨著產業的成長，營運也可望受惠。至於成本壓力是否續增？有無調漲的計劃？他則說，原物料價格起起落落是很正常的事，現在仍是集團自已吸收成本壓力。

迎向分眾新時代，統一企業集團率先針對運動族群推出，強化能量又不失美味、每份蛋白質可達20g、方便攜帶的「ENERGY BREAD能量麵包」新概念，示範了3鹹3甜共六種口味；這個計畫邀集了文世成、吳寶春、曹志雄共同參與研發。台灣三大烘焙巨擘睽違15年再度同台，以能量賦予麵包全新的營養觀點，期望帶動一波能量熱潮。同時，最具台灣人情味的代表賽事-台灣米倉田中馬拉松更已搶先採用作為今年全馬跑者的完賽餐。

統一表示，集團以麵粉廠起家，根基於此不忘初衷，一直都與台灣烘焙有著深厚的感情連結，也肩負著引領烘焙業發展的使命與責任。除了對內積極佈局集團烘焙事業的多元擴展、對外也長期深耕產業升級與人才培育。

今年的烘焙展中，呈現了統一集團烘焙版圖整合後的新格局，將引領台灣烘焙產業邁入烘焙分眾新時代，期望以Total solution烘焙專家的角色，提供業者整合性技術服務2.0、也給予消費者最健康安心的美味麵包。

此外，今年統一集團烘焙生活美學館也將在2/25-28連假前進高雄夢時代百貨，邀請全民一同體驗烘焙生活美學。」