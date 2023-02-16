菲國自從元月消費者通膨升至14年來新高後，當地央行就表示需要做更多來抑制通膨再上漲。不過，萬一經濟成長出現漲不動狀態，菲律賓央行也要考慮是否還要繼續進行，20年以來最激進貨幣緊縮政策。

馬來西亞因為通膨已不繼續向上，上個月便暫停調升利率。菲律賓借錢成本自2022年5月以來已經大漲400個基本點，也就是大升16碼，並來到2008年11月以來最高。