全球疫情趨緩，各國紛紛解封，新加坡低成本航空酷航看好台灣市場潛力，已恢復台灣每周營運班次至43班，包括新加坡、日本札幌、成田與韓國仁川航線。酷航去年和寶可夢公司攜手推出皮卡丘彩繪機，成為全球第一家非日籍航空與寶可夢公司合作的航空公司，這架飛機規劃於3月24日首航桃園國際機場。

酷航銷售副總裁李榮新表示，疫情期間酷航飛台灣的載客率約10％，公司仍不間斷，疫後的海外行銷台灣也是首選目的地，足見酷航對台灣市場的重視。他說，酷航推出全球首家非日籍航空的皮卡丘彩繪機，規劃3月24日飛台灣，旅客將可在官網購買限量商品。

酷航歡慶10周年，攜手The Pokémon Company推出飛翔皮卡丘計畫，打造專屬的寶可夢彩繪飛行體驗，2022年9月9日起，酷航即推出每月2班的皮卡丘彩繪機定期航班，飛往東京和首爾2個航點，而未來也會將皮卡丘彩繪機納入台灣的定期航班，加入波音787航線，帶給旅客更多驚喜。

酷航皮卡丘彩繪機的靈感來自花香，使用簡潔白色的背景，搭配飄揚在空中的花瓣、樹葉做點綴，將皮卡丘、皮丘、謝米，還有在台灣具有超高人氣，初次在彩繪機登場的可達鴨、拉普拉斯、時拉比及大竺葵，全都畫在彩繪在機身上，機翼兩旁還藏著許多寶可夢。

除可愛的的寶可夢主題機身設計，訓練家們更別錯過機艙內和寶可夢相關的周邊設計，包括座艙內提供專門設計的皮卡丘彩繪機主題紙杯、餐巾紙、座位頭靠巾，令人驚喜的是，在登機之後，還可聽到充滿皮卡丘音效的廣播，除此之外，座位上方的置物櫃還有獨家寶可夢角色印花特寫，從視覺、觸覺到聽覺，一次滿足寶可夢訓練家的探索渴望。

除了實用吸睛的日常小物外，訓練家們最期待的限量寶可夢周邊商品還跨足了時尚單品，除了訂購機票時一起訂購外，旅客們還能在機上直接購買，「收服」最喜愛的寶可夢周邊商品。