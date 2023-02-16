歌劇《天中殺》今日舉辦記者會。（李欣恬攝）

曾獲首屆吳濁流文學獎的作家黃靈芝，在戰後仍堅持日文寫作、晚年始被日本學者重新發現，被視為台灣文學遺忘的瑰寶，其以日文寫作的作品《天中殺》，描述小人物生存困境，被視為代表作之一，近期導演鴻鴻將期改編成同名歌劇，全劇以中、台、日三種語言發聲，帶觀眾走進特殊的時代氛圍裡。

鴻鴻表示，他幾年前讀到黃靈芝小說，深受啟發，「我認為他是和黃春明、王禎和一樣重要的作家，但是一生作品沒什麼人閱讀，他因為患了結核病，只能以最熟悉的日語創作，等同於背棄了可能的讀者，忠於自己。希望這次演出能帶動大家欣賞他的作品，更進一步去探索台灣被埋沒的作品。」鴻鴻表示，從小說轉換成戲劇，他加入了許多當代元素，還有女性角色，讓演唱的音色和角色都更多元。

《天中殺》故事從主角黃桑與租客許小姐的房屋租約開始發展，在租約談定之後，卻發生一連串的狀況，像是房子被改、門口又被人停了一台車，去警局求救無門等等，經過一番折騰後，只好求助算命仙，所卜出的「天中殺」卦象中讓主角認命接受這一切，然而，結局卻來個大翻盤。劇情懸疑緊湊，反映出大時代下卑微小人物的生存困境。

作曲家李元貞是這次的作曲，她表示，整齣戲沒有英雄只有狗熊，很符合時下狀態，「這部戲裡有唸、有唱，歌和舞幾乎都在一起，音樂上使用了爵士和弦、華格納和聲進行方式，還有貝多芬的《科里奧蘭序曲》，垃圾車播放的《給愛麗絲》，還有馬勒的音樂、歌仔戲勸世歌等，有很多層次，音樂性很豐富。」

演出將於3月17日至19日在高雄衛武營國家文化藝術中心戲劇院、4月28日至30日在台北表演藝術中心大劇院登場。