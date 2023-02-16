內政部房貸補貼方案16日出爐，符合家戶所得120萬以下、自用、名下僅1房、貸款在一定額度下者，可獲一次性3萬元補助。對此，時代力量立委王婉諭批評，如果政府每次遇到超徵稅收，就用濫發補貼和大撒幣的方式，那不僅缺乏政策延續性，更無法根本解決民眾的民生困境，人民對新內閣的期待恐怕將會落入谷底。

王婉諭表示，時代力量長期反對治標不治本的「補貼」政策。尤其本次的房貸補貼，僅有一次性的發放，雖然有類似排富的設計，但對於民眾買房的支持仍然非常有限。更何況，行政院也直接挑明，本次政策是針對已經有貸款者，而非未來要買房的人，更讓她覺得行政院完全搞不清楚居住正義的內涵。

王婉諭指出，近年國內房價高漲的原因非常複雜，要落實居住正義需要更切實討論「房屋商品化」的炒作和囤房現象。時代力量長期推動空屋稅、囤房稅，就是希望從制度和結構面來改善房價問題。面對高房價，年輕人真正需要的是透過制度來改變不合理的房價所得比，而不是政府一有錢就漫無目的給予補貼。

王婉諭認為，房貸補貼如果要以特別條例做為法源依據，應該要尊重立法院的審議過程，並且事先與立法院溝通說明，而不是在條例都還沒審完、預算也還沒送的情況就直接倉促宣布。這樣的作法對於民眾非常不負責任，更不尊重立法院的職權行使。

她呼籲，與其倉促宣布消息惹民怨，內政部更應該清楚說明如何清查？如何審核？民眾如何救濟？以及，這樣直接透過金管會提供名冊審核，是否符合個資法對於個資利用的規範，審慎研議相關辦法可能衍生的爭議。

最後，她強調，財政紀律是國家發展的重要根基，如果政府每次遇到超徵稅收，就用濫發補貼和大撒幣的方式，那不僅缺乏政策延續性，更無法根本解決民眾的民生困境，呼籲新內閣不要再用這樣的思維來進行政策擘劃，否則人民對新內閣的期待恐怕將會落入谷底。