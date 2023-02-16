高慧君日前上那那大師的節目受訪。（小鋼砲娛樂提供）

那那大師去年推出《你最近好嗎？》單元，近日邀許久未在螢光幕前露面的金鐘視后高慧君上節目高歌，不僅重現出道時期多首經典代表作品，也分享跟「歌神」張學友合作的精采故事，更透露年輕時曾與信樂團「阿信」一起玩音樂，兩人還曾自告奮勇跑到唱片公司櫃台要面試「當歌手」，各種年少輕狂的往事，有如她的鐵肺嗓音直球對決；此外，曾二度奪下金鐘獎的她，自爆當初被劇組嫌棄是「過氣女歌手」，還曾被當眾直接趕出去。

因為身體疾病問題，高慧君已告假螢光幕一年，受到那那大師邀請上節目獻唱，回憶與張學友合作往事，高慧君笑說：「最開始不知道要跟張學友合唱，直到開錄前才知道答案，本來心想有這麼久的駐唱經驗應該沒什麼好怕，結果第一次進錄音室就被製作人退回，因為唱得太爆，很像在跟張學友吵架，經過好幾次調整，一度錄到哭，才有今日的〈你最珍貴〉。」那那特別蒐集早期高慧君跟張學友合唱的經典畫面，讓她看到驚呼大叫：「我好瘦！」

因為〈你最珍貴〉的爆紅，帶動高慧君首張專輯的人氣，加上當時搭上銀行信用卡主題曲，讓〈認真的女人最美麗〉紅遍全台，高慧君分享：「那時候早上打開電視是那首歌，下班回到家卸妝又聽到，覺得很不可思議，但也讓很多人認識我，是一個很好的歌唱事業打底。」那那找到許多高慧君早期上綜藝節目的精彩片段，還驚見當年同門的蔡健雅、鄭中基一起同台的畫面，高慧君笑說：「當時大家感情都很好，也常玩在一起，那時候蔡依林是我的師妹，現在看到她成為天后，很替她開心，甚至感動落淚。」

高慧君也分享和「信樂團」阿信的深厚關係，2人早期因為玩團認識，甚至阿信跟她還曾跑到唱片公司櫃台自我推薦「我們想要出唱片」，然而阿信除了招牌鐵肺，高大帥氣外表也經常迷倒一票女性觀眾，她笑說：「每次只要有阿信出現的場次，人氣都會被他吸走，加上他又那麼帥，女客人都不斷為他尖叫。」一旁那那聽完也不斷點頭開玩笑說：「阿信真的會帥到讓我起生理反應。」高慧君還自曝：「當初信樂團的團員是我給他建議名單的。」

高慧君之後轉戰戲劇圈衝出亮眼成績，先是2007年得到金鐘獎最佳女主角，後續又在2010年得到女配角殊榮，然而2次得獎肯定背後卻藏著曾被看不起的遭遇，她說：「當初接演台語劇，原本心想不會太困難，但在對戲時才發現沒辦法將台語台詞詮釋好，演一個多小時一場戲都沒拍完，結果就被工作人員大罵『把過氣女歌手趕出去』，當下就被攆走了。」慘痛經驗讓高慧君決定好好學習台語，她到菜市場偷聽婆媽們買菜時的對話，最終成為自己的養分，也成功獲得金鐘獎肯定。