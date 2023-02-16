移除作業將持續到8月中旬。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣台6線公館鄉玉谷村路段，中央分隔島有93棵黑板樹，長年來有不少鳥類棲息，但常常有糞便滿地，加上群鳥啼叫聲，還有黑板樹開花異味，讓附近居民不堪其擾，經過多次陳情後，公路總局斥資1300萬元，即日起展開移除作業，預計持續到8月，施工期間將有管制，請民眾留意配合。

台6線公館鄉玉谷村路段約1公里長，種植93棵黑板樹，每棵樹約高12公尺、4層樓高，吸引大批麻雀等鳥類棲息，長久以來早晚鳥啼聲、排泄物四濺，還有黑板樹開花期，常會有異味、花粉飄散，近30餘年來嚴重影響沿途居民起居，幾乎百害無一利之處。

陳姓居民說，黑板樹枝幹脆弱，只要風大一點，就常造成落葉、枝幹掉落，門前有掃不完的殘枝，碰到颱風更是掉下大塊枝葉，不僅停放門口的車輛容易被砸壞，路過民眾也會有安全疑慮。也有人提到，花期會散發濃烈異味，花粉更會引發過敏反應、不堪其擾。

劉姓居民表示，黑板樹吸引成千上萬隻的麻雀、八哥等鳥類棲息，每天清晨早上6、7，還有傍晚4、5點開始，成群鳥叫聲，飽受噪音轟炸，讓大家生活品質都不太好，還有鳥類排泄物「空襲」，也有礙觀瞻更影響環境衛生，大家已經陳情好幾年。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，館鄉玉谷村台6線18.7公里至19.6公里路段，早期配合道路整建在中央分隔島種植93棵黑板樹，因為地方居民多年陳情不斷，加上黑板樹竄根造成路面不平，也壓迫分隔島地下管線，因此評估後啟動移除。

苗栗工務段表示，因為黑板樹量多，移除作業需要吊車、怪手等大型機具輔助，耗費時間長，預計到8月13日才會完成作業，總工程經費約1300萬元，除移除黑板樹，也會檢修路面以及分隔島，未來會種植灌木植栽，提醒民眾作業期間有管制交通，盡請民眾配合。