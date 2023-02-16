嘉義市大業國中學生執行「進擊的木Let's move」教案上課情形。（嘉義市大業國中提供／廖素慧嘉市傳真）

大業國中學生「續木業」教案課程中，帶領孩子上街宣揚環境永續議題。（嘉義市大業國中提供／廖素慧嘉市傳真）

大業國中學生「續木業」教案課程上課情形。（嘉義市大業國中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府辦理國中小教師優良教案徵選比賽，共139件參賽作品，大業國中4件作品榮獲雙特優及雙佳作，勇奪全市團體獎第1名，其中「進擊的木Let's move」教案，結合聽覺藝術與肢體開發，學生使用木笛、鼓，也把肢體當樂器敲打出校歌旋律，榮獲特優獎。

大業國中藝術領域蔡瓊瑢老師設計主題式課程「進擊的木Let's move」教案，讓孩子以身體打擊出校歌旋律，體驗多聲部樂曲編創，搭配肢體的多元體驗，讓孩子感受有生命活力的音樂課，還帶領孩子「音畫」創作，用各種樹木花草圖形代替音符創作，新鮮感十足。

綜合領域陳鼎雄、簡意文老師在「續木業」課程中，帶領孩子探討國際環境永續議題，孩子透過小組討論、實際行動，走上街頭宣導永續家園、生活護木，並發起二手物品「木」款大會，所得1萬多元捐給荒野保護協會，教案設計引發關注環境議題，獲得「特優獎」。

八年級學生林暐哲認為，上課不再只是聽老師講解，有更多時間小組討論、想像未來、嘗試解決問題，學習來源多元，不只有教科書。

校長陳明君表示，教案設計比賽是教師課程力的展現與指標，教學要有結構、系統、脈絡，好教案能幫助有效教學、提升學習。

大業國中校友會理事長熊千綺為母校獲獎深感欣喜，他說，期待112學年度大業國中以雙語課程、AI-STEAM跨域課程轉型實驗中學。