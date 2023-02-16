內政部房貸補貼方案16日出爐，符合家戶所得120萬以下、自用、名下僅1房、貸款在一定額度下者，可獲一次性3萬元補助。時代力量立委邱顯智批評，忽略房貸負擔率，用家戶所得設定補貼門檻，幫助不了房貸負擔最沉重的族群，達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。

邱顯智指出，家戶所得120萬以下，核貸金額台北850萬、新北700萬以下，一次發給3萬元。若以聯徵中心2022年前3季的申貸資料，就能試算此類房貸族的月收入和月繳房貸款項。

邱顯智舉例，年收入0~20萬的族群，平均貸款金額894萬，是120萬以下各群中最高，甚至比100~120萬的889.萬還多4萬，這個族群平均月收入0.83萬元，用30年利率2％估算，月繳房貸3.3萬，房貸負擔率將近400％。

若以年收入20~40萬的族群，平均貸款金額653萬，平均月收2.5萬，月繳房貸2.41萬，房貸負擔率96.54％，將近100％，等於所有收入通通拿來繳房貸，邱顯智表示，這些人繳得起的原因可能是收入未申報、借名登記、親友幫忙繳款。

「總之，房貸負擔率爆表的族群，並不是房貸負擔沉重的族群。」邱顯智說，2022年第3季全國房貸負擔率40.55％，賺10萬繳4萬，這才是負擔沉重的房貸負擔率。所以，房貸負擔率超高的，顯然另有收入支持的，根本不需要補貼，房貸負擔率不到3成，屬於合理負擔的族群，也不需要補貼。

他批評，就算先把房貸補貼政策本身的荒謬放一邊，沒有考量房貸負擔率，直接用家戶所得來當成補貼門檻，一定會「支持」到一些根本不需補貼的族群，達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。