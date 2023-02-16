《花甲少年趣旅行3》包偉銘（左起）、曹佑寧、「鬼鬼」吳映潔、方季惟到高雄去旅行。（MyVideo提供）

《花甲少年趣旅行》推出全新第3季，本周節目由包偉銘、方季惟、曹佑寧以及「鬼鬼」吳映潔一起結伴到高雄去旅行。曹佑寧、「鬼鬼」吳映潔接受MyVideo專訪，兩人談到與前輩一起出遊，鬼鬼表示一開始擔心和前輩出門需要謹言慎行，「但一起旅遊後發現，我們這組的哥哥姊姊們完全不會讓我有這樣的困擾，大家相處很自在！」她也笑曝，「季惟姊姊則是屬於冷槍型的旅伴，總是默默陪伴我們，卻又會在關鍵時刻給出很棒的意見。」

至於對於彼此的印象，曹佑寧分享，鬼鬼在印象中是很認真對待工作又活潑的女生，經過這次相處，「發現她是很在乎每一個細節、想把事情做到完美的人。」鬼鬼則自認是全團開心果，「小曹是屬於比較安靜、慢熱的旅伴，需要時間相處，慢慢的可以啟發可愛的一面，我就是負責炒熱氣氛，希望帶給大家開心的氛圍。」曹佑寧笑喊花甲組不怕辛苦不怕累，擁有少年少女般的靈魂，「非常照顧少年，活潑熱情大方敢玩！」

曹佑寧坦言雖然愛旅行，也期待交新朋友，但自己太認生，「我出遊多半是被動邀約，總是負責交通開車的部分，屬於陪伴型的旅伴，和不熟識、甚至沒見過的人一起出遊感覺會是很特別的經驗，但比較擔心自己慢熟怕生。」好在鬼鬼彌補這一點。鬼鬼自認是這趟旅程最會炒熱氣氛，笑說自己是一個可以很懶散、也可以很積極的旅伴，「通常出遊的時候都是帶領大家一起購物的角色。」《花甲少年趣旅行3》於每周六晚上10點在MyVideo播出。