20日室內戴口罩規定將放寬，嘉義縣宣布20日起至3月20日止，設籍嘉縣65歲以上民眾，接種任一劑新冠疫苗就能獲得500元商品禮券及家用快篩2劑，衛生局指出，全縣65歲以上，未接種第1劑疫苗人數還有1萬3921人，加上長輩染疫重症有近7成沒打過疫苗，為在鬆綁後加強民眾防禦力，特別推65歲以上不管打哪一劑送好康活動，盼刺激打氣。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天下午至接種站關心接種狀況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣16日新增病例250人，含境外1人，居家照護輕症1222人，由於嘉縣全台老人人口比率最高，目前65歲以上人口有10萬6159人，其中有2萬2346人曾染疫，還有3萬2133人次尚未接種基礎劑第1、2劑。

衛生局技正李昭瑢說，根據衛生局統計，全縣65歲到74歲民眾有5375人連第1劑疫苗都沒打，另75歲以上未打第1劑有8546人，換算65歲以上有1萬3921人沒打過疫苗，如再加上只打了第1劑就不打第2劑者，全縣65歲以上約有3萬多人次。

李昭瑢說，一開始接種新冠疫苗時，嘉縣75歲以上長輩接種率算高，但後期接種率明顯下滑，除有些人因確診過不想再接種疫苗，部分民眾確實對打疫苗抗拒，但口罩令即將解封，這群人的抵抗力相對弱，且衛生局自己的統計，65歲以上染疫的重症患者，有近7成沒打過疫苗，這次才會針對65歲以上，開放不限打任何一劑就送500元禮券和快篩。

另50歲以上民眾接種追加劑第3、4劑則贈送壽司米1份，衛生局長趙紋華表示，防疫措施政策鬆綁，鼓勵家中有65歲以上民眾應盡速接種疫苗，50歲以上民眾接種追加劑也能獲得壽司米，符合接種對象應盡速接種，以降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。

衛生局提醒，尚未接種施打基礎劑疫苗者，可選擇BNT或Novavax；若已完成2劑基礎劑者，需與前一劑間隔84天才可接種追加劑，目前國內病毒株以BA.4／5為主流，追加劑疫苗建議接種莫德納次世代雙價疫苗，接種前應確認間隔是否滿84天。