屏東縣潮州聯合辦公大樓預計今年6月底完工、8月啟用，縣長周春米16日特別到場視察工程進度。（謝佳潾攝）

屏東縣潮州聯合辦公大樓預計今年6月底完工、8月啟用，縣長周春米16日特別到場視察工程進度。（謝佳潾攝）

屏東縣潮州聯合辦公大樓預計今年6月底完工、8月啟用，縣長周春米16日特別到場視察工程進度。（謝佳潾攝）

屏東縣潮州聯合辦公大樓預計今年6月底完工、8月啟用，屆時將有衛生所、日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等單位進駐，縣長周春米16日特別到場視察工程進度，期間，潮州鎮長周品全提出，因鎮公所現有辦公空間不足，盼新大樓啟用後騰出的閒置空間，可供公所使用。

周品全表示，要進駐新辦公大樓的戶政、地政、衛生所等單位，目前都是在獨棟樓層辦公，待8月大樓啟用進駐後，這些單位的現有行政空間就會騰出來，屆時希望這些閒置空間可以讓鎮公所來使用，因為現在公所的辦公空間太壅塞，實在不足。

他說，現在鎮公所的2樓有代表會，但調解委員會、清潔隊、公園管理所全在外面，對洽公的民眾來說很不便，所以希望屆時調解委員會與代表會可以進駐現今的地政事務所，那邊樓地板空間大，方便民代與民眾處理相關事宜，而清潔隊等單位就能進到公所，不用讓洽公繳費的民眾跑來跑去。

他說，因為那些獨棟樓層的土地與地上物所有權都分屬不同單位，如現在衛生所的地屬於鎮公所、地上物屬於縣府，所以待所有權回歸後，需要縣府協助借給公所使用，好將閒置空間做最有效的運用。

對此，周春米說，關於現有戶政、地政、衛生所等之後閒置空間的運用，縣府有一些初步計畫，一定會好好利用活化，同時也會考量地方公所的需求，待雙方開協調會後再確認用途，縣府會與公所一起努力，提供大家良好又有效率的工作與洽公環境。