鴻海創辦人郭台銘表態爭取重回國民黨投入2024總統初選，黨內呼聲最高的新北市長侯友宜至今按兵不動，侯友宜16日出席行政院會後受訪時表示，新北事情很多，會把市政願景目標擺在最重要的角色。對此，媒體人韋安今（16）日就表示，「侯可能參選2024的理由，就是希望讓『台灣共好』，現在不能把事做好，只顧選舉而『表態』，怎麼可能未來就會做得更好」，引發討論。

韋安在臉書上表示，北北基桃平台會議剛開完，侯赴政院爭取1200月票早日上路，「這就是最佳的『表態』」，對於有人疑惑「侯友宜為什麼不『表態』？」韋安坦言，「侯可能參選2024的理由，就是希望讓『台灣共好』。北北基桃平台會議剛開完，侯友宜就立即向中央爭取1200月票早日上路。就是為了讓這些縣市的千萬人口，減輕交通負擔，生活工作互通，北台灣一起共好」。

韋安更強調，「好好做事」努力實現新北2030願景，腳踏實地，每天都在用推動「台灣共好」。現在不能把事做好，只顧選舉而「表態」，怎麼可能未來就會做得更好。韋安最後更說，北北基桃月票，新北早就提出過，九合一選舉時，中央為了桃園選戰，當成「紅包」政策去拉票。選完，中央忘了，只有侯友宜還在努力推動。

韋安直言「扮演好當下角色，『好好做事』才是對未來的最佳『表態』，『今天不做，明天會後悔』侯絕不會為了明天，而跳過今天的職責，用行動來表態，一定會兌現未來的願景」。