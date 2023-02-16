2022年全國語文競賽於去年12月3日至4日在新竹市光復高中及三民國中舉行，金門縣27位選手組隊赴台參賽，共獲得5項特優、9項優等及12項甲等獎，優異成果更勝往年。教育部因應疫情未舉辦特優頒獎典禮，縣府為嘉勉獲特優獎競賽員與指導老師，今(16)日特別由秘書長謝世傑頒獎表揚，肯定得獎者的優秀表現。

2022年全國語文競賽金門縣獲特優獎項名單如下：國語演說國中學生組—金沙國中何秋彤（指導老師—蔡美意）、國語朗讀國中學生組—金湖國中黃以樂（指導老師—陳晏榕）、作文國小學生組—開瑄國小陳瑀寗（指導老師—邱懷萱）、閩南語情境式演說國小學生組—中正國小洪翊愷（指導老師—許凱凌）、國語演說教師組—李卓恩。

縣府秘書長謝世傑在教育處長孫麗琪陪同下，親自頒獎表揚，嘉許特優競賽員之卓越表現，在課業之餘付出心力辛勤練習，努力不懈，為金門爭光。謝世傑也感謝指導老師在課務之餘的專業訓練，成為孩子最大的幫助與支持，成就獲獎殊榮，功不可沒。

榮獲國語演說國中學生組特優的何秋彤在分享參賽經驗時說，在全國賽前，每一次訓練都是記取教訓和成長的機會，口語表達、詞語使用和文學常識都增加很多，而指導老師蔡美意的肯定和栽培是她最感動和感謝的，老師認真栽培，讓她一步步看到自己的成長，更在她陷入自我懷疑和挫折壓力時，像一位心靈導師、閨蜜好友，給她智慧和勇氣，讓她重拾信心，繼續前行。

代表金門出賽榮獲國語演說教師組特優的李卓恩老師，從小便是國語即席演說選手，長大學成回金任教，一直致力語文表達的傳承，以及文藝推廣與教育教學。李卓恩其實是音樂系畢業，卻擔任英語老師、閱讀推動教師多年，也指導金門縣青少年合唱團與中正國小管樂團；暌違多年重出江湖參加國語演說縣賽與國賽，李卓恩直說壓力不小，要在繁忙的業務中找縫練習。此次能在高手雲集的國賽中取得好成績，殊為不易。