台北市大安運動中心前年9月發生一名男子在游泳池看上另名男子，竟尾隨對方進淋浴間，趁對方洗澡時強行闖入並為其口交，最後射精在對方肚子上離開；他事後辯稱當時對方也有生理反應，但受害男子說事發前他因生殖器發炎有塗藥，根本毫無性欲，法官依強制性交罪判3年5月徒刑，可上訴。

陳男在前年11月17日晚間9點許在大安運動中心見A男在淋浴間淋浴，竟直接闖入淋浴間強行撫摸胸部、腹部及生殖器，A男用搖頭及言語表示拒絕並手推對方，陳男仍強行為A男口交，A男因害怕對方體型較高壯，且生殖器在對方口中而不敢大力反抗、呼救，最後陳男射精在Ａ男腹部離去。

A男說當下陳男闖進淋浴間說「你很可愛，身材練得很好」，他回應「不行，我朋友在旁邊，他會知道」，對方說「沒關係，很快就好了」並強行口交，他說事發前因生殖器有不明傷口曾就醫，當下在淋浴時根本無性欲；法官認為若A男當時有性需求，在陳男射精完成後，理應要求陳男繼續口交至射精，顯見A男當時並無欲望。

法官認為雙方若情投意合講好男男性交，陳男怎會自顧自射精後，就拋下A男落跑，可見A男根本沒同意、遭強迫，更何況A男生殖器因為在發炎在塗藥，理應沒有性交意願，據此認定陳男強行以口腔和被害人性器官接合，到案不認罪也沒和解賠償，依強制性交罪判刑3年5月，可上訴。