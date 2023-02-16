目前Model Y是特斯拉最熱賣的車款。

根據官網，特斯拉已經將Model Y的預計交車時間更新為2023年4月～6月。特斯拉上月初將基本款Model Y售價大幅調降13,000美元，但日前又將其價格提高1,500美元。

不過新的基本款Model 3仍然有在本月生產與交車的配額，預計交車時間為2023年2月～3月。Model 3在1月初大降價後，現在特斯拉還在繼續調降價格。

該新聞網站指出，可能因為即將改款，Model 3似乎正面臨銷售方面的問題。

除了聯邦政府提供7,500美元的稅負抵免之外，在加州，特斯拉買家還可以額外獲得2,000美元的購車獎勵。加州是迄今美國最大的電動車市場，而特斯拉在美國電動車市場又占有主導優勢，這意味著特斯拉在加州的成長前景相當樂觀。

2022年特斯拉在加州的交車數逼近20萬輛，創下其歷來最佳的業績表現。基於電動車僅占加州新車（乘用車）銷量的16%，特斯拉在當地仍具成長潛力。