民進黨主席賴清德上任後，分別推動「論文審查機制」、「排黑條款」，以及規劃將「小英之友會」併入「信賴台灣願景協會」。媒體人張禹宣今（16）日在臉書分析，賴清德這些舉動表面上都未涉及核心，但實則是「以勢逼人」，劍指總統蔡英文。

張禹宣指出，賴清德面對林智堅、黃承國、邱莉莉都只做半套，主要是為了不弄髒自己的手，讓蔡英文不得不「自行處理」。他提到，首先針對論文審查機制，在通過之後便傳出黨內許多的雜音，甚至以英系為首持反彈意見，批評賴清德在中執會中無視異議強渡關山，卻仍不處理林智堅。看似是「自我審查」，實則是「以勢逼人」。一旦體制建立，蔡英文將被迫直面過去曾經力挺林智堅的錯誤，必須處理的壓力倍增。放眼的不是「未來式」，而是現在。

至於排黑條款，張禹宣認為，賴清德矛頭直接指向黃承國，直言將無法再參選黨職，用沒錯二字拍板。同樣是透過體制壓縮蔡英文閃躲的空間，讓蔡英文不得不在年前勸說黃承國請辭中常委，但最後仍然失敗。除了換票結構的問題，最重要的仍是一件事，蔡英文已成「過去式」，跛腳已成現在進行式。

最後，他分析，賴清德以「信賴台灣願景協會」併吞「小英基金會」，即便黨內聲稱整併很正常，但實則不然。該舉動象徵世代交替的開始與賴清德和蔡英文之間的權力變化消漲，基層組織的吞併宣告的是賴清德王朝正式開始。

張禹宣表示，賴清德明面上持續尊英，骨子裡卻從結構性步步進逼，排黑條款到學倫機制，看似未涉及要害，卻是賴清德遞給蔡英文的白綾與毒藥，逼其自行處理。看似僅僅掌握黨權的賴清德，這每一手棋卻是尖銳地都指向政權。不過他也強調，賴清德的行動最大的意義在於「認錯」，不是自己認錯而是替民進黨認錯。必須有錯，才有犯錯的人，跟助紂為虐的人。