不禁想起1961年同樣是白宮發言人的Salinger，曾奉總統甘迺迪指示，連夜在華盛頓收購雪茄，只為第二天要簽署對古巴的禁運令(包括雪茄)，此事當時市井也有傳聞，後來1992年在S君的自傳中獲得證實。甘迺迪確實道德瑕疵，貪圖小利，但白宮如有人走漏CPI消息(數字超過預期)，在股市、債市牟利，雖只有60秒，可就是嚴肅的司法問題。

陳冲指出，美國CPI數據引發的「60秒神秘反彈」(60 seconds mystery rally)案件，之所以引人側目，在於CPI常是聯準會調息的指引，同時觸發股票市場及債券市場的敏感神經。

我國證券交易法第六條規定所謂有價證券，「係指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核准之其他有價證券」，採取獨步全球「有限列舉，概括授權」的立法方式，因此市場上如有新產品，主管機關就需表態一次，也因此才有TDR是否有價證券的爭議。好在債券(不論政府或公司發行)是有價證券並無疑義，但試想，60秒事件如發生在台灣，債券交易是否適用證交法內線交易有關罰則？

陳冲指出，不論依證交法第157-1條第一項還是第二項，利用不對稱消息獲取利益，都只限於股票及公司債，至於公債則不在其內。想像當年草擬證交法內線交易條文時，一則對公務員尚有貪污治罪條例伺候，二則彼時利率僵化，債券市場又不成氣候，升息降息影響有限，CPI對貨幣政策也看不出關聯，內線交易的假想敵自然以股票為主。

美國各大媒體於12月中旬後，相信是在官方鼓勵下，紛紛報導詳述CPI資料在政府機關的流程，以及Keep inflation data secret的保密措施(包括NDA關係人保密協定)。

目前我國號稱已邁入利率自由化時代，前些日子(2/6)又才更改CPI權數，國人飽受通貨膨脹之苦，此時應是重新審視證交法的良好時機，考慮公債交易有無內線交易的適用？至少應對CPI發布過程中，主計總處的內部控制、保密機制乃至稽核流程，考量資本市場的敏感性，是否比照美國做一檢討。

陳冲指出，時至今日，債券市場日漸成熟，公債交易的基本環境，備受重視，既然同是證券交易法上的有價證券，公債是否亦應有內線交易、財報不實、內控機制、公司治理等原則的拘束？總統及周邊關係人也應學學老美盟友，簽個Non-Disclosure Agreement以確保清白？謝謝美國「60秒危機」為我們提供一個省思的機會。