蔡秋鳳錄製新專輯時，竟在錄音室裡崩潰大哭。（年代提供）

台語天后蔡秋鳳近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，沒想到節目一開場，蔡秋鳳竟眼眶泛淚的向主持人陳國華說：「老師我們先抱一下，我想哭！」原來蔡秋鳳先前邀請陳國華擔任新專輯的製作人，但竟被對方的「高要求」嚇到！蔡秋鳳憑藉經典〈金包銀〉走紅，沒想到她竟在節目上透露，其實這首歌當初不是寫給她的，而是陰錯陽差得到試唱機會，以獨特的聲線被製作人相中，最終順利得到這首歌。

出道40多年的蔡秋鳳以獨特的聲線聞名於歌壇，因早年唱的歌曲帶有黑道或社會底層對生活無奈的色彩，配上她獨特的聲線，故也有「苦情歌后」的封號；而一直都想嘗試新曲風的蔡秋鳳透露，這次新專輯自己已經計畫很久了，先前礙於種種原因無法執行，甚至出現「休息不唱」的念頭，但最終因為不甘事情就這樣過去，於是下定決心實現自己的夢想。

她立刻邀請陳國華擔任專輯製作人，而對音樂本就要求極高的兩人，再加上蔡秋鳳對新曲風的不熟悉，錄音過程頻頻卡關，蔡秋鳳甚至在錄音室崩潰大哭，好在經過一番「磨練」後，新專輯順利製作完成；對此，陳國華感動表示：「能像蔡秋鳳一樣願意踏出舒適圈的音樂人並不多！」

蔡秋鳳憑藉一首〈金包銀〉洪遍大街小巷，歌曲傳唱度極高，更成為歌唱比賽中許多選手的必唱歌曲。不過，蔡秋鳳卻透露，這首歌原本似乎是要寫給楊宗憲的，就連謝雷也去試唱過，但遲遲未有結果；沒想到製作人有天竟要蔡秋鳳進錄音室試唱〈金包銀〉而驚嚇萬分的她唱完後，製作人立刻激動的說：「這首歌就是你的了！很適合你！」這突如其來的神展開，也讓蔡秋鳳相當開心。