高雄新興區某按摩會館，在網路上主打「性感美人啵棒」，吸引許多尋芳客上門。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方上門取締，發現9年級小隻馬竟全是年逾40歲大媽。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

在場5名尋芳客中，竟驚見高齡83歲林姓老翁。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區一間標榜純按摩SPA館，遭人檢舉是「掛羊頭賣狗肉」，警方獲報取締，當場查獲負責人25歲顏姓男子、5對女服務生和尋芳客，而其中竟有高齡83歲林姓老翁，還未「繳械」就慘遭逮捕。據悉，該店在網路上主打「9年級纖細小隻馬」、「性感美人」從事半套性交易，但實際年逾40歲大媽，警方後續依妨害風化罪，將顏男送辦，女服務生及尋芳客依社會秩序維護法裁處。

新興分局近期接獲檢舉，稱新興區七賢二路某商辦大樓一樓的純按摩SPA會館，疑似從事半套性交易，警方多日蒐證，發現該店在網路上標榜「9年級纖細小隻馬」、「性感美人啵棒」，並有許多露臀、露事業線的美少女，並還創建Line群，在內分享最新資訊。

警方持續調查發現，雖網上照片都是妙齡少女居多，但實際上都是年逾40歲的熟女，但由於各各魔鬼般身材，擁有D罩杯的「胸器」，還是吸引許多尋芳客上門。

警方見時機成熟，於14日下午2時50分許，持搜索票上門取締，將在場的負責人顏男、5對從事交易的男女逮捕，其中還驚見高齡83歲的林姓老翁正在準備「排毒」，林翁向警方辯稱，「他才剛來」，但警方根據櫃台帳冊開房記錄，查出林翁確切開房時間，也讓林翁百口莫辯乖乖就範。

警方指出，顏男見尋芳客上門，便會替他們媒合女服務生，開價1800元，待交易完成後，顏男再自抽1000元、女方則抽800元。警方訊後將顏男依妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦，5對女服務生及尋芳客則依違反社會秩序維護法裁處。