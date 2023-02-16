俄烏新一波大戰即將展開

俄烏戰爭2月24日即將屆滿1年，據悉莫斯科集結大軍，準備發動新攻勢。美國和西方領導人正準備好，要展現團結，以斷然表明，北約準備長期抗戰，直到俄羅斯戰敗為止。

據CNN新聞網16日報導，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）周二說，「俄羅斯已經輸了—他們在戰略、作戰和戰術上都輸了。」而北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周三在火速軍援烏克蘭之際則警告，「普丁必須了解，他贏不了。」

至於美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）則說，華府竭盡全力，繼續向莫斯科施壓，以影響俄羅斯總統普丁的戰略盤算。

而CNN國安分析師柏根（Peter Bergen）和中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）說，當普丁了解，這場戰爭不管在戰場，或是在後方，都無以為繼時，就會以談判解決的方式結束這場戰爭。不過，西方眼前最艱鉅的任務，就是說服普丁，他正要輸掉這場戰爭。

"Russia has lost. They've lost strategically, operationally, and tactically."pic.twitter.com/dNAGFTwOl8 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) February 15, 2023

分析指出，以最客觀的標準來說，普丁似乎已經要輸了。他的目標在於粉碎烏克蘭主權、攻佔基輔、推翻民選政府、證明俄羅斯的實力，並切斷烏克蘭和西方的關係，但都適得其反。

外界明白，由於停火談判欠缺任何外交框架，普丁根本沒想到戰敗或退出戰爭。而史托騰柏格周三說，這種狀況短期內不會有任何改變。他指出，普丁絲毫沒有準備和談的跡象；反之，他正在發動新攻勢，以平民，城市和重要的基礎建設為目標。