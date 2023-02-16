大陸男星王一博2014年在南韓出道，長相俊俏的他被封為「顏值天花板」，後來回大陸主演夯劇《陳情令》躍升頂流男星，不過，日前他出席和梁朝偉合演的新片《無名》宣傳活動時，接受媒體提問卻一問三不知，還被官媒央視網暗批是「文盲」，一度衝上社群熱搜排行榜，後來有護航粉絲批評央視，還受到禁言的處分。

王一博日前出席電影《無名》路演活動，現場媒體提問：「最喜歡哪本書？有什麼收穫」、「角色最難捕捉的點是什麼？」、「對最想飾演的角色想說什麼？」，漫長的沉默後，王一博給出的回答卻有些不知所云：「我不知道該怎麼回答你」，身旁的導演則幫忙緩頰：「電影很多可貴的東西不可言說，一博已經透過表演很好表現出來了。」

不過，這個答覆顯然無法說服眾人，連央視網都發了一篇題為：「絕望的文盲能演好戲嗎？」的文章，雖未指明道姓，但網站放了王一博受訪的照片，意思不言自明，不到半天閱讀量就衝破5.9億，許多官方媒體及Kol力挺央視網，知名Kol「青春河邊巢」就發表看法，直言央視的文章是想提醒包括演員的所有行業，都應該提升自身素養。

央視網暗諷王一博的文章，引發軒然大波。(圖/微博)

青春河邊巢也發文力挺央視網。(圖/微博)

可惜的是，許多鐵粉無法接受自家偶像被批評，質疑路演影片很長，只截取部分轉發的居心何在，還開小帳號攻擊央視網造謠。風波延燒至今，央視網已刪除原本的文章，社群也做出處置，將許多王一博的鐵粉帳號禁言，而王一博目前為止未做出任何回應。