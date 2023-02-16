劉文正遭詐死消息引起軒然大波，也讓過去曾「被死亡」的明星再度受到關注，其中從5歲就出道的女星卓依婷，2000年暫停活動後，就因為一名與她名字同音的女星死亡，導致傳出她「已逝世」的謠言，讓她2年後復出掀起熱議；卓依婷近年仍不斷推出音樂作品，她日前曬出美照，完全看不出已經41歲。

卓依婷日前情人節曬出與先生、女兒出遊的照片，還有一張俏皮的自拍美照，一家人看起來相當甜蜜又幸福，41歲的她狀態也保持得很好，凍齡美貌和當年差距不大；過年期間她也有特地拍攝拜年影片，底下也吸引許多網友留言，看得出她至今仍相當有人氣。

卓依婷日前曬出美照，一點都不像是已經41歲。（圖／摘自卓依婷微博）

童星出身的卓依婷，早年多以翻唱國語或台語歌打開知名度，還有「台語伴唱小天后」封號，直到2000年才推出自己的第一張原唱專輯。但卓依婷2000年到2002年之間因為身體不適全面停工，她沒特地對外宣布，卻因此鬧出大事情；2002年香港有一名與卓依婷名字同音的人逝世，沒想到被誤會是卓依婷，後來便傳出她逝世的謠言。

到了2002年卓依婷復出立刻掀起熱議，因為大多數人都認為「她已經死了」，又看到她活生生站在舞台上，都嚇了一跳，甚至有部分網友罵她「詐騙」，不是真的卓依婷；事後在卓依婷拿出身分證證明，還有公開道歉，稱她那2年不知道自己「被死亡」，才慢慢讓歌迷接受，站穩她熱愛的舞台。

而卓依婷在2016年低調嫁給圈外人，婚後生下一個可愛女兒，不時會在社群上分享家庭生活，溫馨和樂模樣令人稱羨。