高雄市長陳其邁16日北上列席行政院會，除了感謝行政院推動交通平權、居住正義，他也在院會中提到現階段中央政策推行面臨南北城鄉差距問題，建議中央推動相關政策時，應該充分納入南部各縣市現狀，作更全面性的考量。

陳其邁表示，高雄市支持中央促進公共運輸使用方案，鼓勵民眾使用公共運輸政策，但是在方案規畫上，希望把台灣南部及北部公共運輸發展上的城鄉差距，基於交通平權的理念來做出整體考量。

陳其邁指出，中南部公共運輸路網不比北部完善，建議中央應該擴大對於南部電動巴士補助，補上現階段捷運路線的不足，建構更完善的公車路網，提高公共運輸的可及性，此外，在交通部通勤套票票價上，應考量南部以機車通勤占大宗，參酌機車族通勤成本，現有的1200元票價恐難吸引機車族改搭大眾運輸，希望降低票價並提出更具吸引力的方案達到政策推行目的。

而居住正義推動部分，陳其邁強調，他也會和中央緊密合作，朝向1萬5000戶社宅目標來邁進，他也呼應台南市長黃偉哲提出租金補貼應更具公平性的看法，認為高雄幅員廣闊，光是高雄轄內三民區和旗山區的租金就有不小差異，中央對於租金補貼價格應該要更精準，才能達到更合理、公平的目的。